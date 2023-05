Auto in viale Dante: la Ztl può attendere

Viale Dante non diventerà un lungo asse commerciale vietato alle auto. In municipio dopo le sperimentazioni dei ponti di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio, hanno fatto marcia indietro sull’ipotesi di trasformare il lungo viale in una passeggiata riservata ai pedoni. Troppe le resistenze da parte degli operatori del viale divisi tra chi non ne voleva sapere, tra quelli possibilisti e tra chi invece non vedeva l’ora che le auto sloggiassero dal viale. Tre punti di vista che rispondono ad altrettante zone; rispettivamente la zona Alba, la parte centrale e quella a ridosso del porto canale. Dopo i comitati la sindaca Daniela Angelini ha incontrato ieri mattina le categorie economiche per affrontare il tema della pedonalizzazione dell’intero viale. È emerso un coro di dubbi e contestazioni. "La nostra posizione è chiara – premette Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio –. Non riteniamo in questo momento un fatto positivo la pedonalizzazione dell’intero viale che ha peculiarità diverse nella sua estensione. Ci sono operatori che hanno già investito affittando locali e negozi per l’estate senza l’ipotesi di un viale riservato ai pedoni. Riteniamo che l’ipotesi della pedonalizzazione totale vada affrontata nel momento in cui si andrà a rivedere a livello urbanistico e progettuale l’intera zona".

A mostrare più di una riserva sulla pedonalizzazione anche Confesercenti e la stessa Federalberghi che in precedenza non era stata coinvolta nella discussione.

Per il momento l’idea di una pedonalizzazione totale del viale viene congelata. A partire dal prossimo fine settimana prenderà il via la chiusura al traffico di viale Dante dalle 18 alle 2 del mattino, come già avveniva negli anni scorsi. La sindaca si è riservata di approfondire con la giunta l’ipotesi di avviare in via sperimentale un’ulteriore estensione della pedonalizzazione lungo viale Dante o almeno una parte. È possibile che torni l’area pedonale tra il viale Galli e viale Bellini, come accadeva in passato. Come è possibile che si valuti la possibilità in determinate circostanze o periodi di alta stagione di procedere con la chiusura totale.

Andrea Oliva