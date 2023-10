Caccia all’auto pirata. “Finito nel fosso ma multato perché andavo piano”

Rimini. 20 ottobre 2023 – “Mi è venuto addosso e per evitarlo sono finito fuori strada". Quella di Francesco Arangio è la storia di un ragazzo di 21 anni che racconta di avere rischiato la vita mentre quell’Audi nera gli piombava addosso in via Scarica l’Asino a Coriano.

Era la fine di luglio. Francesco è finito in ospedale con diversi traumi dovendo pazientare durante la riabilitazione. Quel mattino è finito nel fosso con il suo ciclomotore Scarabeo mentre l’auto se ne andava senza prestare soccorso. Un pirata della strada su cui c’è un procedimento penale aperto nei confronti di ignoti.

A casa Arangio alcuni giorni fa è arrivata una comunicazione da parte del comando intercomunale dei vigili di Coriano, Misano e Riccione. Ma non si trattava di novità in merito alle indagini. "Era un verbale. I vigili mi multano per avere violato l’articolo 141 comma 2-11 del codice della strada – riprende Francesco -. In pratica mi chiedono 64 euro per avere perso il controllo del mezzo perché andavo troppo piano. Per prima cosa la strada è piena di buche e bisogna andare piano. Ma soprattutto vengono multato mentre c’è un procedimento aperto e dopo avere dato tutti gli elementi che ho potuto agli stessi vigili in merito al veicolo che per pochissimo non mi ha investito procedendo contromano nella mia corsia".

Le conseguenze che ha subito Francesco da quel giorno sono state pesanti. "Mio figlio – ricorda il padre, il dottor Giuseppe Arangio – è rimasto in ospedale due giorni. Ha avuto un trauma cranico, una piccola emorragia cerebrale. E’ stato sbalzato in strada cosa che gli ha provocato ferite e perdita importante di sangue dal viso. Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri contro ignoti. Sono state date anche ai vigili tutte le indicazioni possibili sul veicolo che per poco non investiva mio figlio: un’Audi nera station wagon con targa sammarinese".

La famiglia ha ricevuto nei giorni a seguire altre segnalazioni. "Un conoscente ci ha riferito di avere notato un’auto di questo tipo andare a forte velocità nelle vicine strade di San Clemente più volte in quel periodo di luglio. Anche questo è stato riferito a chi deve indagare. E dopo tutto questo mio figlio viene multato? Pare che i vigili abbiano già deciso cos’è successo nonostante un procedimento penale aperto".

La famiglia , assistita dall’avvocato Christian Brighi, è intenzionata a dare battaglia legale presentando ricorso contro la sanzione della municipale. "Non ci fermeremo – ribatte il padre Giuseppe -. Per altro ci sono cose chieste da noi da tempo, alle quali non sono state risposte. Ad esempio ci chiediamo chi ha chiamato l’ambulanza mentre mio figlio era riverso sull’asfalto".