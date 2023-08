Auto pirata travolge un ciclista a Gualdicciolo Prognosi di 60 giorni e trasferito al ’Bufalini’

Si stava fermando dal benzinaio quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un ciclista. Brutto incidente domenica mattina, intorno alle 9, a Gualdicciolo, vicino a una stazione di servizio nella zona. Proprio in quella stagione di servizio stava entrando a bordo della sua auto un cittadino italiano, di 41 anni, residente a San Leo, quando nell’effettuare una manovra di svolta verso sinistra, per causa ancora al vaglio delle forze dell’ordine sammarinese, si è scontrato con un ciclista sammarinese di 47 anni che stava arrivando da Acquaviva. Un impatto terribile e le condizioni dell’uomo sbalzato per diversi mesi dalla bici sono apparse subito gravi.

Soccorso dal personale del 118, assieme a una pattuglia automontata della Sezione pronto intervento-Infortunistica stradale della Polizia Civile, è stato immediatamente portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato. La prognosi iniziale stabilita dai medici sammarinesi è di 60 giorni. Le lesioni riportate dall’uomo hanno poi richiesto il trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena dove il sammarinese si trova ricoverato. Sul luogo dell’incidente, a Gualdicciolo, sono arrivati gli uomini della Polizia Civile e sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Le forze dell’ordine hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano in quella zona. Quello di Gualdicciolo non è stato l’unico incidente degli ultimi giorni sul Titano.

Gli agenti della Polizia Civile venerdì scorso sono intervenuti in via del Voltone a San Marino Città dove un pedone, un uomo di 80 anni è stato investito da un’auto condotta da un sammarinese di 77 anni. Soccorso è stato portato all’ospedale di Stato. Per lui la prognosi è di trenta giorni.