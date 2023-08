Auto sfonda la rete e invade i binari Traffico ferroviario in tilt per ore

Una carambola pazzesca, con una delle due automobili coinvolte nello scontro che dopo l’urto è andata a schiantarsi contro la recinzione che separa la carreggiata dalla ferrovia, terminando la sua corsa sui binari.

Sono ancora tutte da chiarire le dinamiche dell’incidente che si è verificato ieri in tarda mattinata in via Gabel, a Torre Pedrera, in prossimità del passaggio a livello della strada. Lì dove per motivi ancora in via di accertamento, un’automobile marca Mercedes si è scontrata con un altro veicolo. A seguito il conducente della vettura ha perso il controllo ed è andato a sbattere, sfondandola completamente, contro la rete metallica che in via Gabel separa la carreggiata dai binari, dove invece poi l’auto ha quindi terminato la propria corsa, invadendo proprio il tratto della linea Ravenna-Rimini, poco distante dal passaggio a livello della zona.

A causa dell’incidente e per permettere quindi il sicuro intervento delle forze dell’ordine – con Polfer e Polstrada intervenute sul posto per rimuovere insieme al carrattrezzi la Mercedes finita sulla ferrovia oltre ad accertare la dinamica dello schianto – la circolazione ferroviaria della linea Ravenna-Rimini è rimasta interrotta. Il disagio si è protratto per circa due ore a causa dell’incidente e i treni hanno subito ritardi fino a 95 minuti per i treni regionali.

Molti convogli sono stati quindi dirottati su altre linee oppure alle stazioni di Rimini e Bellaria Igea Marina – le più prossime al luogo dell’incidente – sono stati fatti arrivare dei bus sostitutivi per limitare i disagi provocati dall’invasione della ferrovia. La circolazione è ripresa ieri solo intorno alle 14, quando la Mercedes incidentata è stata spostata e i danni provocati alla recinzione metallica messi in sicurezza per il corretto transito dei convogli. Ora le forze dell’ordine dovranno accertare anche eventuali responsabilità del conducente nell’interruzione di pubblico servizio a seguito dell’invasione della ferrovia. (foto Migliorini)