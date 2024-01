Auto si cappotta sulla Statale. Altri due veicoli coinvolti: un ferito

Una carambola pazzesca e terrificante è quella che si è verificata ieri intorno a mezzogiorno lungo la Statale Adriatica, in via Popilia per la precisione, vicino allo svincolo di Viserba Monte. Uno schiante in cui sono rimaste coinvolte in tutto tre vetture, ma, fortunatamente, con un solo ferito non in gravi condizioni.

Un vero e proprio miracolo considerando che l’auto a bordo della quale viaggiava la donna rimasta ferita è carambolata cappottandosi e finendo la propria corsa sul lato destro della carreggiata dove non c’è più asfalto.

Secondo le prime ricostruzioni compiute sul luogo dell’incidente dagli agenti della polizia Stradale, un’automobile alla cui guida si trovava una donna che viaggiava in direzione nord ha urtato – per cause ancora in via di accertamento – un veicolo che viaggiava nella direzione opposta. Da questo scontro si è generata una tremenda carambola a seguito della quale nell’incidente è stato colpito un terzo veicolo. L’automobile alla cui guida si trovava la donna ferita si è cappottata finendo fuori dalla carreggiata e la vittima, soccorsa sul posto dal 118 è stata prima estratta dal veicolo dai vigili del fuoco e poi trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova seppure non in pericolo di vita. Rimasti illesi invece gli altri conducenti delle restanti due automobili coinvolte nel sinistro. A bordo dei tre veicoli non risulterebbero altri passeggeri al di fuori di chi si trovava alla guida.