Auto si ribalta a Montetauro, i cinque passeggeri in ospedale

Cinque persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Montescudo, a Rimini.

Si tratta di cinque giovani che viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata, finendo a lato della carreggiata. I cinque passeggeri a bordo, con lesioni di lieve e media entità, sono stati trasportati agli ospedali di Rimini e Riccione.

L’episodio si è verificato nel territorio della frazione di Montetauro.

Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i passeggeri dall’auto e la Polizia Locale intercomunale per la ricostruzione della dinamica e la gestione del traffico.

Non è chiaro per quale motivo il conducente della vettura abbia perso il controllo.

