Auto si ribalta, paura per nonna e nipote

L’auto che sbanda e finisce fuori strada, per poi ribaltarsi. Tanta paura ieri per nonna e nipote rimaste vittime dell’incidente avvenuto a Santarcangelo, al confine con Sogliano. Uno schianto tremendo, che ha fatto pensare lì per lì al peggio, specialmente per la donna, che era rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura. Entrambe sono state portate all’ospedale ’Bufalini’, ma per fortuna nessuna delle due è in pericolo di vita. La nonna già ieri pomeriggio era stata dimessa mentre la ragazzina di 11 anni è rimasta ricoverata sott’osservazione, ma soltanto in via precauzionale: anche lei non presenta lesioni e ferite gravi.

L’incidente si è consumato ieri verso le 13,30 a Montalbano, frazione di Santarcangelo che confina con Sogliano, lungo la via Provinciale Sogliano. La nonna era andata in macchina a prendere la nipote a scuola. Sulla via del ritorno, in un tratto pieno di curve vicino allo stabilimento di Saigi, la donna improvvisamente ha perso il controllo della sua auto, una Toyota Yaris. La macchina è finita fuori strada, dapprima nel fosso e poi su un prato, e si è ribaltata su sè stessa. Alcuni residenti, richiamati dalla botta, sono subito usciti di casa e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per estrarre la donna dall’abitacolo della macchina. Tanta paura per lei e la nipote, subito curate e stabilizzate sul posto dai sanitari. Poi la corsa all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Inizialmente si era pensato di trasportarle in eliambulanza, ma poi, viste le condizioni di entrambe, nonna e nipote sono state portate in ospedale in ambulanza.

Sul posto ieri sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Santarcangelo, per fare i rilievi e dirigere nel traffico mentre veniva portata via la macchina della donna. La strada per un po’ è rimasta chiusa, e il traffico è tornato alla normalità solo dopo un paio di ore. Ancora al vaglio dei vigili la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione la donna al volante della Yaris avrebbe fatto tutto da sola: non c’erano in quel momento altri veicoli lungo la strada. Per fortuna né la signora, né la nipote hanno subito gravi conseguenze nello schianto.