Auto si ribalta e invade la seconda corsia: traffico in tilt sulla Statale Adriatica

Rimini, 27 settembre 2023 – Nessun ferito grave, ma tantissima paura e traffico in tilt per diversi minuti. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri attorno alle 14.30 sulla Statale Adriatica all’altezza del cavalcavia sulla Marecchiese. Nel sinistro è stata coinvolta una Citroen Saxo che procedeva in direzione sud nel tratto in discesa.

Stando a una prima ricostruzione, la vettura avrebbe avuto un contatto accidentale con un Suv che si stava immettendo dalla corsia laterale. La Citroen si è letteralmente cappottata sulla seconda corsia.

Illeso il conducente, che è uscito autonomamente dall’abitacolo. Lo stesso vale per l’automobilista alla guida del Suv: il suo mezzo ha riportato solo una strisciata all’altezza della gomma posteriore sinistra. Sul posto, in via precauzionale, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118, ma nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite o traumi di grave entità. Sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Rimini, alle quali sono stati affidati i rilievi e il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, e una squadra dei vigili del fuoco.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la Statale Adriatica è rimasta aperta con una sola corsia per diversi minuti. Ciò ha comportato inevitabilmente il formarsi di una lunga coda e il rallentamento del traffico in direzione sud.

Traffico congestionato, nel primo pomeriggio di ieri, anche in zona Celle, per un secondo incidente che in questo caso ha coinvolto il conducente di una moto, finito a terra sull’asfalto. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale del comando di Rimini, oltre all’ambulanza del 118.