"Auto tra i pedoni, via Dante nel caos"

Il Comitato Mare Nord scende in campo e chiede più controlli e limitazioni al traffico selvaggio di auto e scooter tra famiglie e pedoni, specie durante l’affollata passeggiata serale lungo l’ampia zona pedonale di via Dante. La stagione è appena cominciata, ma già si sono verificati alcuni episodi con auto in manovra o in transito pericolosamente tra decine di persone lungo una delle principali arterie del turismo serale dove vi sono limitazioni al traffico ben precise ma poco o niente rispettate dagli automobilisti.

"Serve un intervento immediato della Polizia municipale per evitare il peggio – dice Alberta Molari, presidente del Comitato Mare Nord – perché la viabilità tra via Dante, via Carducci e la zona a mare è nel caos. In particolare chi proviene da via Carducci si trova a poter svoltare a sinistra verso via Dante in alcune vie traverse, come via Forli e Firenze, ma poi queste vie si concludono a fondo cieco proprio nella zona pedonale di via Dante dove il traffico sarebbe vietato. Le auto non rispettano la zona pedonale e dunque proseguono ugualmente in mezzo a pedoni e famiglie con passeggino, non va bene ed è pericoloso".

Il comitato avanza la sua proposta per un intervento immediato: "Urge una presenza costante dei vigili ma non solo – dice Alberta Molari – Chiediamo che si intervenga chiudendo queste vie traverse almeno con dei ‘panettoni’ in cemento armato proprio dove inizia l’intersezione con via Dante e la zona pedonale. Dunque non vi sarebbero disagi neppure per i residenti perché questi sono abituati con le auto a tornare indietro. Inoltre – continua – serve una segnaletica stradale verticale che indichi con chiarezza che queste vie traverse sono a fondo cieco, perché chiuse al traffico nel momento in cui inizia la zona pedonale di via Dante che va tutelata e difesa".

Un problema che si farà ancor più complicato nelle prossime settimane nelle quali turismo e traffico si annunciano in aumento. Resta il fatto che da tempo la viabilità della zona a mare, con le sue vie traverse, la carenza di parcheggi ed i sensi unici e le piste ciclabili, è sempre di più al centro del dibattito cittadino. L’amministrazione comunale ha annunciato un nuovo piano della mobilità, ma non se ne parlerà prima del 2024. Intanto operatori e comitati chiedono controlli e rimedi per risolvere i problemi.

Luca Pizzagalli