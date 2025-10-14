Auto urta bici: paura per mamma e figlia

Mattinata di paura quella di ieri, in viale Portofino a Riccione, dove un incidente tra un’auto e una bicicletta ha tenuto col fiato sospeso residenti e passanti. Coinvolta una donna che stava accompagnando la figlia di sei anni a scuola in sella alla bici. Entrambe sono rimaste ferite, anche se fortunatamente nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

L’auto, una Volvo XC 60 guidata da un 50enne e con a bordo altri due persone, stava viaggiano da Rimini verso Riccione quando – per cause che ancora devono essere accertate – avrebbe impattato con la bicicletta sulla quale si trovavano una mamma e la sua bambina seduta sul sellino posteriore, anche loro dirette nella stessa direzione della macchina. La due ruote è stata letteralmente caricata sul cofano, prima di rovinare a terra insieme a mamma e figlia. La bici accartocciata sull’asfalto, il lunotto anteriore dell’auto danneggiato, la madre a terra e la bambina che piange disperata: questa la scena che si è presentata ieri mattina in viale Portofino.

Alcuni automobilisti hanno inchiodato subito, altri sono scesi dalle auto correndo per aiutare. L’urto è stato particolarmente violento: la donna avrebbe battuto la testa contro l’auto carambolando poi sull’asfalto. In un primo momento i soccorritori hanno attivato il codice 3 (massima gravità) e richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti sanitari, le condizioni della donna sono risultate meno critiche del previsto e il codice è stato declassato a codice 2. La mamma è stata trasportata al Bufalini di Cesena, mentre la bambina – rimasta miracolosamente illesa – è stata accompagnata in via precauzionale all’ospedale di Rimini per ulteriori controlli.

La strada teatro dell’incidente è rimasta a senso unico alternato per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, con inevitabili rallentamenti al traffico. L’incidente, anche se per fortuna con conseguenze meno gravi di quanto temuto nei primi istanti, ha fatto temere il peggio a chi in quel momento si trovava in viale Portofino. Sul posto la polizia municipale di Riccione, alla quale sono stati affidati i rilievi. In molti si sono fermati per assistere i soccorsi, visibilmente colpiti dalla scena.

l. m.