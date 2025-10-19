Auto va a fuoco, paura in via Ferrara

Momenti di grandissima paura nel tardo pomeriggio di ieri, in via Ferrara a Cattolica, a causa di un incendio improvviso che ha coinvolto un’auto. Attorno alle 18.30, un’alta colonna di fumo nero si è alzata dal veicolo, visibile anche dai quartieri circostanti e sufficiente a richiamare l’attenzione di numerosi residenti. Per fortuna non si registrano persone ustionate o ferite, anche se sul posto sono accorsi a sirene spiegate i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l’auto era appena uscita da un parcheggio – nei pressi del distributore di benzina – quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a prendere fuoco. Gli occupanti si sono accorti immediatamente del problema e sono riusciti a scendere dal mezzo senza riportare conseguenze. Il veicolo, nel giro di pochi istanti, è stato completamente avvolto dalle fiamme, trasformandosi in un rottame carbonizzato. Diversi cittadini hanno contattato i soccorsi, mentre alcuni testimoni hanno documentato la scena con i telefoni. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della Regina, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area impedendo che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente coinvolgendo i mezzi parcheggiati lì attorno.

L’intervento è stato rapido e ha impedito che le fiamme si estendessero ad altre auto in sosta o agli edifici vicini. L’auto è andata completamente distrutta, ma non si sono registrati feriti. La strada è rimasta temporaneamente interdetta alla circolazione durante le operazioni di spegnimento e bonifica. Al momento non sono state diffuse ipotesi ufficiali sulle cause del rogo, che saranno chiarite dagli accertamenti tecnici. Un episodio che ha fatto immediatamente scattare l’allarme in via Ferrara e nelle zone limitrofe, ma che per fortuna si è concluso senza conseguenze per le persone.