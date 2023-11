Autobus contro furgone. E la Marecchiese va in tilt

Tre mezzi coinvolti, due persone ferite, traffico in tilt e lunghe code. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via Marecchiese, poco prima del Borgo dei ciliegi in località Vergiano. Nello scontro - la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi - sono stati coinvolti un autobus della linea 160 di Start Romagna che viaggiava in direzione di Rimini, un Fiat Ducato di un commerciante ambulante che procedeva nel senso opposto e una Toyota Yaris condotta da una donna. Proprio una manovra azzardata compiuta da quest’ultima, forse un tentativo di sorpasso, avrebbe innescato la carambola. La Yaris ha compiuto una sbandata ed è uscita di strada, mentre gli altri due veicoli sono entrati in collisione tra loro. La parte posteriore sinistra del furgone è andata ad impattare contro il ‘muso’ dell’autobus. L’allarme è scattato immediatamente facendo accorrere sul posto le squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia locale di Rimini.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’incidente, non ci sono stati feriti gravi. L’autista del bus è stato accompagnato in pronto soccorso per accertamenti, così come il conducente del Ducato: entrambi erano però coscienti e le loro condizioni di salute apparivano buone. Illesi anche i passeggeri del mezzo di Start Romagna e lo stesso vale anche per la donna che si trovava sulla Yaris. Pesanti i disagi sulla circolazione. Per consentire i soccorsi la strada inizialmente è stata chiusa al traffico e poi riaperta a corsie alternate. Si sono forme lunghe file in entrambi i sensi di marcia, con il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente dopo circa un’ora.