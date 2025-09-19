Autobus fermi: saltano 200 corse: "Gli studenti lasciati a piedi"

In piedi alla fermata, in attesa di un autobus che non arriverà. Sono trascorsi appena quattro giorni dall’inizio dell’anno scolastico e già nella giornata di ieri le chiamate da parte di genitori infuriati per le corse saltate del trasporto pubblico hanno scaldato gli smartphone. C’è la mamma "costretta a portare a scuola mio figlio perché il bus della linea 16 in partenza alle 6,55, necessario per prendere la coincidenza per Viserba, non è passato". E c’è il padre, racconta Mario Erbetta di Rinascita civica, "arrabbiato perché la figlia al primo anno del Valturio non è riuscita a prendere l’autobus 8 ospedale-Viserba delle 13,23 perché le corse sono state soppresse. Ma anche gli autobus successivi hanno poi lasciato i ragazzi e le ragazze a piedi all’Arco di Augusto".

Le testimonianze sono diverse e derivano da un numero: 195. Tante sono le corse saltate nella giornata di ieri. Come è sempre accaduto, in caso di particolari problemi a coprire i turni di servizio per mancanza di personale, ovvero autisti, Start dà precedenza alle corse scolastiche. Ma giovedì, a quanto pare, non sempre è stato possibile garantire le corse negli orari che precedono il suono della prima e dell’ultima campanella. "Start Romagna è costretta a lasciare fermi gli autobus perché non ha autisti per guidarli – tuona Erbetta –. Dal 2018 denunciamo la carenza di organico ormai cronica, le retribuzioni insufficienti per attirare nuove forze, la necessità di implementare i salari per rendere la professione più appetibile, in particolare applicando il contratto di secondo livello ai nuovi assunti".

C’è un ulteriore dato che fa riflettere. Ieri a Rimini sono saltate 195 corse e per oggi (aggiornamento alle 18 di ieri) è previsto che ne vengano annullate 140. A Ravenna e nella provincia di Forlì-Cesena, seppure il numero di corse sia inferiore, non si sta registrando un’analoga emergenza. Infatti ieri a Ravenna le corse saltate erano 14 e tra Forlì e Cesena 45. Start ammette la situazione di difficoltà dovuta alla "temporanea indisponibilità di personale di guida" e ribatte a Erbetta: "Lo stipendio di un neoassunto non è inferiore a 1.200 euro. Abbiamo sempre condiviso che comunque sia inadeguato e che rappresenti uno dei motivi più importanti nel determinare la carenza di autisti in tutta Italia. Start Romagna applica il contratto nazionale di lavoro. Un aiuto potrebbe essere l’incremento del Fondo Trasporto Pubblico, la cui consistenza contrasta con la volontà di puntare sul tpl". Oltre al sito di Start, per avere informazioni sul bus che si intende prendere, si può accedere alle info attraverso il Qr-Code presente a ogni fermata.

Andrea Oliva