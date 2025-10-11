Autocisterna in centro: "Attacco terroristico"

Maxi emergenza provocata da un attacco terroristico in pieno centro a Riccione. Non è un set cinematografico, ma una simulazione con cento professionisti, in programma giovedì 16 nel cuore della città. L’esercitazione, che si svolgerà tra piazzale Ceccarini, viale Dante e piazzale Giardini, coinvolgerà operatori sanitari, tecnici e volontari, nonché trenta figuranti e manichini che riprodurranno i diversi casi clinici, dall’urgenza minore alla criticità più grave. Ogni passaggio verrà monitorato da istruttori specializzati, collegati alla Centrale operativa del 118 di Ravenna, già attivata per seguire la prova. Per tutta la giornata il transito dei veicoli e l’accesso alla Ztl sarà consentito solo da viale Virgilio. L’evento è previsto nell’ambito del secondo congresso nazionale, organizzato dalla Società Scientifica Sisma (Sistema Integrato dei Soccorsi in Maxiemergenza), in calendario dal 15 al 17 ottobre al Palazzo del Turismo. Saranno tre giorni di confronto e addestramento su scenari complessi che metteranno alla prova la capacità d’intervento e di coordinamento delle varie realtà d’emergenza attraverso il confronto di 300 partecipanti, tra cui massimi esperti nello studio e nell’approccio a catastrofi, disastri naturali e maxi-emergenze in campo sanitario. L’esercitazione partirà alle 14,30 con un’autocisterna che farà irruzione in zona pedonale, in un momento di grande affluenza. Oltre al 118 Romagna, parteciperanno le associazioni di volontariato Misericordie, Anpas, Croce rossa italiana e Cisom. Sarà un’occasione per addestrarsi su procedure di triage, allestimento di posti medici avanzati, percorsi di decontaminazione e gestione di trasporti sanitari complessi. Si testerà il metodo Sismax, che integra procedure sanitarie e logistiche per rispondere in modo coordinato a scenari convenzionali e a rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico ed esplosivo. Scenari terribili che ci si auspica possano rimanere solo in un manuale. Venerdì 17 sarà giorno di confronto tra 22 società rappresentanti di ospedali, Asl e università. "Il palinsesto affronta a 360 gradi tutte le dimensioni delle maxi-emergenze - sottolinea Alessio Lubrani, presidente Sismax-. Avremo sessioni su innovazioni tecnologiche, sistemi di comunicazione, centrali operative, gestione dei grandi eventi, emergenza preospedaliera e Pronto soccorso".

Nives Concolino