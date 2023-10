Autoerotismo davanti a un minore. Esibizionista seriale verso il processo

Non una volta, bensì in più di un’occasione, un riminese di 51 anni avrebbe compiuto atti sessuali, nello specifico di autoerotismo, alla presenza di un ragazzino di 13 anni che gli abita di fronte. Di questo è accusato l’imputato per cui nei giorni scorsi è stata fissata l’udienza preliminare davanti al gup dopo le indagini a suo carico coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Nello specifico, il 51enne riminese è accusato di avere praticato atti di autoerotismo nella propria camera da letto, dove con la finestra spalancata e con la luce accesa, l’imputato si sarebbe più volte disteso completamente nudo sul letto, praticando la masturbazione col fine, secondo l’impianto accusatorio, di fare assistere il ragazzino di 13 anni che era presente davanti alla finestra della palazzina proprio in dirimpetto a quella del 51enne.

L’imputato, difeso di fiducia dall’avvocato Valentina Vulpinari, avrebbe continuato nella conotta a partire dal novembre del 2022 sino al 18 aprile di quest’anno, quando il padre del ragazzio minorenne, accorgendosi dei presunti atteggiamenti sessualmente molesti dell’imputato ha provveduto a sporgere querela ai carabinieri di Rimini (in foto). A seguito dell’input di indagine dunque, il pm titolare dell’inchiesta, Luca Bertuzzi, ne ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di violenza sessuale in presenza di un minore sottoi 14 anni. Richiesta a seguito della quale il gip Raffaella Ceccarelli ha fissato l’udienza preliminare, che sarà celebrata il prossimo 12 marzo 2024.