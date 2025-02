Automedica a Cattolica, mozione delle opposizioni per riavere il mezzo attrezzato nella zona Sud

I gruppi consiliari di opposizione a Cattolica (Movimento 5 Stelle, Lega, Allenza Civica, SiAmo Cattolica, Progetto Cattolica e Fratelli d’Italia) hanno presentato mercoledì sera in consiglio comunale una mozione per richiedere il ripristino dell’automedica "Mike9" nel distretto socio-sanitario di Riccione. "Va considerato – ribadiscono le opposizioni – che il Comune di Cattolica durante il periodo estivo conta più di 80.000 presenze, ribadendo poi anche la centralità dell’ospedale Cervesi per l’intera Valconca. Ricordando poi che la stessa sindaca di Cattolica Franca Foronchi, in occasione della consulta turistica in data 8 ottobre 2024 ha evidenziato la volontà di risolvere la criticità per la soppressione di "Mike9" e che anche l’assessore di Cattolica con delega alle politiche sanitarie, Nicola Romeo, ha più volte espresso la sua posizione a favore del ripristino dell’automedica nel Distretto di Riccione. Riteniamo che sia di vitale importanza la presenza di un’ automedica di territorio, per garantire lo stesso diritto alla salute ai suoi residenti. Chiediamo che sindaco e giunta si impegnino a mettere in atto un’azione incisiva e determinante per il ripristino dell’automedica nel Distretto di Riccione, attivandosi in ogni sede opportuna per il ripristino dell’automedica nel più breve tempo possibile ed informando il consiglio comunale sugli ulteriori sviluppi di tale situazione nei prossimi mesi". Nelle prossime settimane, dunque, si attende una risposta dall’amministrazione comunale.