Automedica, è bufera in consiglio comunale

Alla vigilia di Pasqua in consiglio comunale è scoppiata una nuova bagarre politica su temi sanitari e, in particolare, la mancanza dell’automedica nel distretto sanitario Sud. La maggioranza comunque ha bocciato in blocco la mozione proposta dalle minoranze, proprio per ripristinare l’automedica nel distretto Sud, e non sono mancate reazioni politiche molto accese, come ad esempio nella discussione tra l’assessore alla Sanità Nicola Romeo e Riccardo Franca di Alleanza Civica. "Sull’automedica e sulla salute dei cittadini, la minoranza continua a fare pura strumentalizzazione politica. Nonostante i dati oggettivi illustrati dai tecnici dell’Ausl – sostiene Romeo – che abbiamo voluto appositamente invitare al consiglio per dare alla discussione un taglio quanto mai scientifico e imparziale. Le opposizioni continuano a portare avanti una presa di posizione priva di fondamento e una polemica sterile": ha ribadito l’amministrazione.

"Ogni territorio vorrebbe avere un’automedica – riprendono –, ma questo non è possibile sulla base delle risorse economiche e umane che abbiamo, tenendo conto anche dei tagli a livello di governo centrale. Maurizio Menarini, direttore di Romagna Soccorso, e Ardigò Martino, direttore del Distretto di Riccione, presenti alla seduta comunale, sono venuti a illustrare in modo super partes il funzionamento della rete di automediche, le ragioni dei posizionamenti e come opera tutta la macchina del soccorso. I cittadini devono sapere che sul fronte della salute e dei presidi, Cattolica può contare sulla presenza e copertura da parte di tutti i mezzi di soccorso e intervento esistenti. All’ospedale di Cattolica, un’ambulanza è presente 24 ore su 24 e, da sempre, in estate viene aggiunta una seconda ambulanza con infermieri a bordo, è il sistema integrato che fa la differenza".

La minoranza ha però comunque presentato una mozione per richiedere il posizionamento dell’automedica anche nel distretto Sud. Flavio Mauro, consigliere dei Fratelli d’Italia, e con lui Marco Cecchini (Lega) spiegano: "La mozione che abbiamo presentato congiuntamente come forze di opposizione vuole riportare nel distretto Sud un servizio di fondamentale importanza per tutto il distretto ed anche i cittadini della Valconca, ovvero l’automedica. Dopo il punto di primo intervento trasformato in CAU adesso assistiamo inermi al taglio dell’automedica nel distretto di Riccione. Cattolica è sempre più isolata e fragile sul piano sanitario con questa amministrazione comunale che non è stata neppure presente alla conferenza territoriale sanitaria dove si è deliberato il taglio di tale servizio. Questa amministrazione comunale non tutela gli interessi del territorio e dovrà assumersi le proprie responsabilità politiche dinnanzi alla cittadinanza".

Luca Pizzagalli