"Automedica: la copertura è ottimale"

"Il sistema 118 Romagna garantisce una copertura ottimale del territorio attraverso mezzi di soccorso avanzato a leadership medica e a leadership infermieristica". Nessuna emergenza dunque nella zona sud, e nessuna automedica venuta a mancare, sottolinea dunque l’Ausl Romagna replicando al consigliere regionale di Fdi, Nicola Marcello. "Per valutare l’efficacia di un servizio sanitario occorre monitorarlo con competenza, attenzione e continuità, come sta facendo questa Azienda con il sistema di soccorso pre-ospedaliero".

A differenza di quanto sostenuto da Marcello, sul deficit nel territorio di Riccione e Valconca, per l’Ausl, "la distribuzione e le competenze del personale, unitamente alla dotazione di presidi e farmaci presente su tutti i mezzi, garantiscono infatti tempi perfettamente in linea con gli standard previsti, ma soprattutto un intervento professionale già dall’arrivo del primo mezzo sui casi maggiormente critici e di elevata priorità, aspetto del resto già più volte illustrato nelle sedi istituzionali e in confronti pubblici con i cittadini negli ultimi due anni".

Per l’azienda non è venuto a mancare nulla visto che "la rimodulazione ha previsto solo lo spostamento di pochi chilometri dell’automedica che serve l’area del Distretto sud, prima con postazione all’ospedale di Riccione e ora a Miramare (Rimini Terme), posizione ritenuta strategica sulla base della distribuzione geografica dei residenti e della necessità di garantire risposte tempestive, mentre i primi mezzi di intervento, anche sui codici rossi, sono le ambulanze che fanno base, da sempre, a Riccione, Cattolica e Morciano di Romagna. Come certificato dal Report Agenas, come Ausl Romagna abbiamo a disposizione un mezzo di soccorso avanzato ogni 21mila abitanti rispetto ad uno ogni 60mila previsto dal decreto ministeriale, la migliore in regione e ben superiore agli standard".