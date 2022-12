Automedica revocata e tagli È scontro-sanità

Continua a far discutere la revoca dell’automedica di Rimini, a partire dall’inizio del 2023. E più in generale, la polemica si allarga e investe tutto il capitolo dei tagli alla sanità pubblica, con la sindaca di Santarcangelo Alice Parma capofila nel criticare la legge di Bilancio del nuovo Governo in cui "la sorpresa più amara riguarda senza dubbio la sanità – piccona la sindaca –, per la quale assistiamo ancora una volta alla scelta folle di diminuire i finanziamenti. Da anni ormai, ben prima della pandemia, siamo di fronte a una mancanza cronica di personale che nel caso dei Pronto soccorso assume proporzioni catastrofiche: mi chiedo come sia possibile decidere un arretramento in materia di finanziamenti pubblici alla sanità. Calata nello specifico del nostro territorio, la situazione dei Pronto soccorso e le strategie dell’Azienda sanitaria per farvi fronte hanno sollevato diverse perplessità in questi giorni, in particolare per quanto riguarda le proposte di riorganizzazione del servizio 118". Perplessità condivise dalla Uil e Cgil, che criticano duramente la scelta "non condivisa" di tagliare anche l’automedica di Rimini.