Automediche in campo Già duecento interventi nel 2023

Sos automedica. Con la riorganizzazione interna all’Ausl Romagna e il cambiamento della mappa delle aree di sosta dopo il taglio di una delle tre Mike attive sul territorio riminese, ci sarà molto lavoro da sbrigare per le due auto ’superstiti’ per colmare il volume di lavoro di quella soppressa. Una dimensione della mole di interventi lo fornisce il report della Regione su tempi medi e numero di interventi delle varie Mike attive sul nostro territorio, di Santarcangelo, Rimini sud e Novafeltria, nel periodo tra l’1 e il 14 gennaio.

Per quel che riguarda l’automedica postazione di Santarcangelo la media di intervento per tutti i codici si è attestata intorno ai 15 minuti, con un picco di 30 per un intervento a San Leo. Mentre complessivamente gli interventi sin qui sono stati 66, di cui 44 rossi, 12 gialli e 10 verdi. Per l’automedica invece in postazione Rimini sud gli interventi nelle prime due settimane dell’anno sono stati 109 in tutto, di cui 8 verdi, 35 per codici gialli e 66 per codici rossi. La maggior parte sono stati espletati a Rimini (75) e il tempo di attesa per l’arrivo della Mike è oscillato tra i 7 minuti e i 30 (per un intervento a Montefiore Conca). Infine, la Mike in postazione Novafeltria è stata chiamata in 13 interventi, di cui 2 codici verdi, 1 giallo e 10 rosso: tempo medio d’attesa tra i 5 minuti a Novafeltria e 18 minuti a Sant’Agata Feltria. Nel dettaglio l’automedica è intervenuta su richiesta di un primo mezzo nel 46,93% dei casi, mentre l’intervento con invio immediato è avvenuto nel 53,07% dei casi in queste prime due settimane dell’anno.