Automobilista ignora l’alt e si schianta

È terminato dopo otto chilometri il tentativo di fuga dell’automobilista che nella prima mattina di ieri ha cercato di eludere il controllo della polizia locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.30 in piazzale Gondar, quando il personale imponeva l’alt al conducente 45enne di uun’auto che sta percorrendo viale Regina Elena. Uno stop ignorato dall’automobilista che, al contrario, ha accelerato, rischiando di investire gli operatori. L’uomo si è lanciato con la propria auto a tutta velocità per i viali delle Regine, rendendosi protagonista di sorpassi e manovre azzardate. Una corsa che si è conclusa in via Oliveti, a Miramare, quando l’uomo ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un albero, fortunatamente senza gravi conseguenze. I vigili hanno quindi provveduto a identificare l’uomo, che manifestava un comportamento tale da far presumere che fosse sotto l’effetto di alcolici o sostanze. Il 45enne è stato quindi arrestato per resistenza e violenza continuata a pubblico ufficiale e ieri è stato processato per direttissima.