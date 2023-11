Automobilisti violenti: "Troppa rabbia al volante, crescono le aggressioni"

Automobilisti sempre più stressati. Incolonnati per ore nel traffico, rischiando di incappare in incidenti o di causare tamponamenti, mentre i clacson tutt’intorno strombazzano senza sosta. Pentole a pressione che spesso e volentieri saltano in aria. Dando vita in alcuni casi a vere e proprie aggressioni. "Il fenomeno è in aumento e ha ormai assunto dimensioni davvero preoccupanti – commenta Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione – A certificarlo è la crescita costante degli accessi al pronto soccorso, e delle denunce a polizia e carabinieri. Tra i più esposti ci sono anziani e giovanissimi, ma non di rado sono gli stessi appartenenti alle forze dell’ordine a diventare bersaglio di minacce e intimidazioni".

Emblematico è stato il caso della 33enne riminese Sara Venerucci, la campionessa mondiale di pattinaggio, che ha deciso di raccontare la feroce aggressione che ha subito martedì pomeriggio sul lungomare di Viserba. La Venerucci, che si trovava in macchina con la figlia di 9 mesi, è stata assalita da un’automobilista, inferocito con lei per la manovra non corretta che aveva rischiato di provocare un incidente (vedi il pezzo sotto). "Casi come questo – prosegue Sorbi – purtroppo sono sempre più frequenti. Il picco si è registrato in particolar modo dopo l’emergenza Covid. È come se tutto il malessere accumulato durante la pandemia, per ragioni familiari, economiche, sociali e psicologiche, fosse venuto a galla, portando gli automobilisti a perdere le staffe con frequenza sempre maggiore". "La soglia di sopportazione – aggiunge il presidente dell’Osservatorio – si è molto abbassata, specie in presenza di ingorghi, code e rallentamenti. Il fatto è che siamo portati ad associare ogni spostamento ad un obiettivo da raggiungere. Tutto ciò che si frappone tra noi e il traguardo diventa automaticamente una sorta di ostacolo da abbattere e contro il quale diventa naturale sfogare il nostro risentimento. C’è chi pigia insistentemente il clacson, chi si avventura in manovre spericolate rischiando di innescare incidenti o tamponamenti a catena. Ma a volte la situazione degenera, portando inevitabilmente a delle aggressioni. A esasperare ancora di più gli animi ci pensa poi anche l’uso del cellulare al volante, che è in grado di influenzare il nostro umore e di conseguenza la nostra guida". "Soluzioni a portata di mano non esistono – conclude Sorbi – Quello che possiamo fare è appellarci al buon senso dei conducenti. E come Osservatorio, continueremo a promuovere le nostre campagne incentrate sull’educazione stradale".