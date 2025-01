Autopsia sull’accoltellatore di Villa Verucchio: colpito cinque volte

Rimini, 3 gennaio 2025 – Mentre gli investigatori stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti di Capodanno a Villa Verucchio, ieri pomeriggio è stata eseguita l’autopsia sul corpo dell’accoltellatore, il 23enne egiziano Muhammad Sitta. Quel che è venuto fuori dalle analisi effettuate all’Ospedale Infermi di Rimini, come comunicano i Carabinieri di Rimini, è che il giovane presentava “lividi compatibili con due colpi di rimbalzo alle gambe (trattasi ragionevolmente di due dei primi colpi di avvertimento, sparati a terra dal Comandante, nella fase di avvicinamento del giovane, armato del coltello)”. Gli spari che hanno colpito il 23enne “sono stati cinque, di cui uno alla spalla destra e gli altri tra il torace e il capo. Tali dati andranno valutati dal medico legale e dall’esperto balistico, nominato dalla Procura di Rimini. L’analisi sugli indumenti della vittima permetterà altresì di stabilire la distanza tra le parti al momento degli ultimi spari e la conseguente ricostruzione dell’azione, la cui prima parte è ripresa dai filmati ad oggi acquisiti”.

Effettuata l'autopsia sul corpo di Sitta, che ha accoltellato quattro passanti a Villa Verucchio ed è stato ucciso dal Comandante dei Carabinieri (Foto Migliorini)

Il cittadino egiziano richiedente asilo, dalle ore 22 alle 24 dell’ultima sera dell’anno, era armato di coltello e ha seminato il panico ferendo quattro persone che si trovavano nel centro di Villa Verucchio (paese in provincia di Rimini), prima di essere individuato dal Comandante della Stazione dei Carabinieri del luogo che, aggredito anch’esso, ha esploso colpi d’arma da fuoco uccidendolo ed evitando una strage. Il Comandante è indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ma Villa Verucchio si è schierata dalla parte del luogotenente Luciano Masini con una manifestazione pubblica in strada e ha promosso una raccolta fondi per aiutare il militare a pagare le spese legali. Il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha detto che il proprio partito è pronto “modificare la legge per chi difende l’incolumità pubblica”.

Cosa ha detto l’accoltellatore: i video delle telecamere

I Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini sono riusciti a estrapolare e isolare le voci dei concitati momenti ripresi da alcune telecamere della zona. È emerso che il 23enne, prima di dirigersi armato di coltello verso il Comandante, ha pronunciato una professione di fede islamica. È poi stato trovato in possesso di un Corano. “Il dato emerso rappresenta un ulteriore tassello per comporre il complesso puzzle, che si sta cercando di ricostruire”, fanno sapere i Carabinieri. “Si conferma che, allo stato attuale, non sono emersi elementi che mettano in relazione il giovane ad ambienti o soggetti radicalizzati, pur restando aperte tutte le ipotesi sulle cause del gesto che solo ulteriori approfondimenti, estesi anche alle condizioni psichiche del giovane, potranno compiutamente chiarire”.