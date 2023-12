Autori cattolichini messi al Centro

Otto libri per nove scrittori, ma con una caratteristica in comune: tutti cattolichini. È il legame col territorio il cuore della nuovissima rassegna letteraria "Autori al centro", ideata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica insieme con il Centro Culturale Polivalente, che debutta questo sabato 2 dicembre, alle ore 17, al Centro Culturale Polivalente. Primo autore al centro, Fabiana Gabellini, titolare di un atelier a Cattolica, con il suo volume dal titolo "Pubblicità: moda e guerra. Le Parole in Comune", un saggio ironico sul mondo della comunicazione che riguarda l’arte, la moda, il cinema e il sociale.