Autostima, genitorialità e scuola: "Sempre più persone vulnerabili"

Riattivare l’autostima e, di conseguenza, riattivare la vita. Per farlo il Poliambulatorio di medicina integrata e neuropsicologia Arbor Vitae ha organizzato una tavola rotonda, aperta gratuitamente al pubblico durante tutta la giornata di domani. L’incontro, dal titolo "Tu sei il cambiamento", si terrà al numero 9 di via Filzi. A moderare l’incontro ci sono importanti psicologhi e psicoterapeuti, come Lorenzo Berti, Giulia Monanni, Claudia Corbelli e Angela Persico, psicologa clinica e di comunità, nonché insegnante di mindfulness. Le tematiche ruotano sull’autostima ma anche sulla genitorialità, ponendosi poi domande su quella scuola che può suscitare "ansia e abbandono". Non a caso, il primo incontro (ore 9,30) si apre ai neogenitori con l’obiettivo di offrire loro un aiuto su come vivere bene l’attesa e i primi mesi di vita del proprio figlio. A intervenire sull’argomento saranno la dott.ssa Claudia Corbelli e la fisioterapista Ludovica Murgante. Al dibattito intervengono anche Mariacristina di Fiore Marianni, infermiera e case manager e Chiara Rigoni, consulente in allattamento materno. Insieme i relatori del primo incontro discuteranno su come superare gli stereotipi esistenti sulla figura della donna in gravidanza e parleranno dei preconcetti che insistono sull’essere madre e padre. Alle ore 15 si discuterà poi di "Scuola come motivo di ansia e abbandono", con la presentazione di alcune strategie rivolte alla gestione dell’ansia scolastica e alla prevenzione dell’abbandono scolastico. A seguire (ore 17.30) il dibattito continua toccando uno dei temi ritenuti fra i più universali della psicologia: "Autostima: strumenti per rafforzarla. Come Alice oltre lo specchio: connettersi con la propria interiorità", interverranno il medico Luigi Scognamiglio e Simonetta Molinaro, mediatrice nei conflitti e criminologa forense; interventi ulteriori anche a cura di Ramona Frisoni, naturopata e insegnante di yoga e meditazione. Ad essere affrontata sarà soprattutto la stima di sé che si rende molto importante alle età più avanzate, quando – secondo i relatori – i cambiamenti a livello bio-psico-sociale ci coinvolgono rendendoci più fragili e vulnerabili. Per Lorenzo Berti, psicologo, quella di domani è una tavola rotonda che offre tante "opportunità", dove ognuno è libero di intervenire e chiedere consiglio. "Specialmente dopo il Covid – dice Berti – abbiamo capito che le sofferenze di cui i nostri 400 pazienti ci parlano, fanno parte di una caduta dell’autostima".

Andrea G. Cammarata