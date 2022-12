Autostrada chiusa per una notte

Lavori in A14. Per consentire lo svolgimento degli interventi di ordinaria manutenzione, dalle 23 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, in entrambe le direzioni, verso Ancona e Bologna. Società Autostrade consiglia due itinerari. Per chi è diretto ad Ancona, dopo l’uscita obbligatoria a Riccione, percorrere via Enrico Berlinguer, la Ss16 adriatica e Sp17, per rientrare sulla A14 a Cattolica. Per chi è diretto a Bologna, dopo l’uscita Cattolica, percorrere la Sp17, poi la Ss16 e via Enrico Berlinguer, per rientrare sulla A14 al casello di Riccione.