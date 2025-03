Autovelox ‘bocciato’ dal giudice: "È un caso solo, andiamo avanti"

L’autovelox sulla via Flaminia non si spegnerà nonostante la sentenza del giudice di pace di Rimini che ha annullato il verbale emesso nei confronti di una automobilista che viaggiava a un chilometro orario oltre il limite dei 50 (dopo avere tolto i 5 chilometri di tolleranza). Per il giudice l’apparecchiatura non è omologata, ma solo approvata dal ministero, dunque vengono a mancare le garanzie necessarie per presentare verbali agli automobilisti. Tuttavia in municipio non si scompongono. "La sentenza in questione – spiegano – è una, a fronte di diversi altri ricorsi tutti rigettati". Tradotto, la sentenza, secondo la polizia locale riccionese non è destinata ad aprire a una pioggia di ricorsi da parte di automobilisti multati.

Nella sentenza del giudice di pace che ha dato torto al Comune venivano citate due ordinanze della Corte di Cassazione del 2024, una di aprile e l’altra di maggio, in cui si distingueva tra le procedure di approvazione e omologazione delle apparecchiature autovelox. "Ma una circolare del ministero del gennaio scorso – ribattono dal municipio – intende mettere fine a questa distinzione equiparando le due procedure". Dunque per il Comune l’apparecchiatura approvata, come nel caso di quella installata sulla statale all’altezza di viale Vercelli e della Caritas, può sanzionare chi viaggia oltre il limite. In attesa di una norma che chiarisca la procedura necessaria per le apparecchiatura di rilevamento della velocità, per la Polizia locale ci sono le condizioni per procedere con i rilevamenti e dunque con le sanzioni, in attesa di nuove sentenze.

a. ol.