Autovelox a Rimini, sì alle multe in via Settembrini

Autovelox in via Settembrini a Rimini

Rimini, 17 febbraio 2023 – L’autovelox in via Settembrini? Secondo la Prefettura, che rilasciò all’epoca al Comune l’autorizzazione per installare questo e gli altri due impianti (in via Euterpe e in via Tolemaide), può restare lì dov’è. La decisione non è ancora definitiva, ma è questo l’orientamento della Prefettura, al terminine della riunione avuta alcuni giorni fa con dirigenti del Comune e della polizia locale. Il vertice era stato chiesto da Palazzo Garampi, dopo la recente sentenza con cui la Cassazione, pronunciandosi sul caso di una multa presa da un avvocato di Cattolica, ha stabilito che per le sue caratteristiche la via Settembrini non è idonea a ospitare un autovelox fisso.

Era stato il Comune a presentare il ricorso in Cassazione, dopo che il tribunale di Rimini aveva annullato la sanzione fatta tramite autovelox all’avvocato Alessandro Fabbri. E la suprema corte non soltanto ha confermato che la multa è da annullare, ma ha anche stabilito che in via Settembrini mancano i requisti - in base al codice della strada - per usare un autovelox fisso. In seguito alla sentenza della Cassazione, il Comune ha avviato approfondimenti tecnici e legali e chiesto un incontro con la Prefettura. Rosa Maria Padovano, il nuovo prefetto di Rimini (è in carica da gennaio) si è presa qualche settimana di tempo per leggere tutte le carte, compresa la sentenza della Cassazione. Ma, da quanto è trapelato dopo l’incontro, l’orientamento della Prefettura è quello di non revocare l’autorizzazione per l’autovelox attivo dal 2025 in via Settembrini. Insomma: l’apparecchio, che l’anno scorso ha elevato 7.976 multe per eccesso di velocità (lì c’è il limite dei 50 km orari), non verrà spento, e continuerà a fare controlli e sanzioni.

Di tutt’altro tipo le nuove telecamere approvate nelle ultime riunioni del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, tenutesi il 9 e il 5 febbraio e presiedute dal prefetto Padovano. La Prefettura ha dato il via libera ai nuovi sistemi di videorsorveglianza che saranno montati a Rimini, Bellaria, Coriano, Misano e ancora a Montescudo, San Clemente, Sassofeltrio, Verucchio, Talamello, Sant’Agata Feltria, Montecopiolo. I Comuni hanno già chiesto appositi finanziamenti al ministero dell’Interno per dotarsi delle telecamere di sicurezza. Negi incontri il prefetto ha sottolineato l’importanza della videosorveglianza "ai fini della prevenzione e del controllo del territorio" auspicando che "tutti i progetti possano essere valutati positivamente dal ministero dell’Interno".