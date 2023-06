Autovelox a Rimini: ecco le città che hanno il record delle multe

Rimini, 25 giugno 2023 – Misano e Bellaria-Igea Marina regine delle multe con cifre record che superano rispettivamente i 135 e 116 euro pro capite incassati. Il dato è emerso in uno studio pubblicato dalla fondazione Openpolis in cui vengono analizzate le entrate frutto di multe e ammende per le amministrazioni dei comuni d’Italia nel 2021. Nella classifica riminese, dominata appunto da Misano (135,95 euro) e Bellaria (116), seguono a ruota i comuni di Riccione (109,71); Coriano (90,01); Rimini (42,57) e Cattolica (25,07). Alcuni comuni dell’entroterra, come Montecopiolo e Sassofeltrio, non inseriscono la relativa voce a bilancio. Al contrario, comuni come Verucchio (2,58 euro), San Clemente (1,01) e Gemmano (0,23) registrano entrate bassissime o vicine allo zero.

In media, alzando la lente, le città italiane incassano 14,65 euro pro capite. Se confrontati con le grandi città italiane, i dati di Bellaria e Misano, poi, sono davvero eclatanti. Firenze, infatti, città metropolitana prima in Italia per la raccolta delle multe e ammende, segna valori che si aggirano sui 128,91 euro pro capite, seguono Bologna (109,75), Padova (92,36) e Milano (88,69). Dunque, anche Misano e Bellaria si inseriscono a dovere nel dibattito sulla riforma del Codice della strada a cui il governo sta lavorando. Non a caso, in un recente question time il ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, aveva dichiarato di voler mettere mano anche agli autovelox. "Stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano strumento di utilità per salvare vite e non siano usati per fare cassa e rimpinguare le casse comunali", aveva detto il ministro.

E una pezza ieri ce l’ha messa anche il sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti. "Il dato in entrata delle multe si è contratto negli ultimi anni, ma c’è l’autovelox sulla statale all’altezza della zona artigianale di Bordonchio che produce grandi utili e impatta sicuramente i numeri. Quando sono stato eletto l’ho trovato lì e lì l’ho lasciato". "Il dato del 2021 – aggiunge il sindaco di Bellaria – però è falsato perché abbiamo avuto i lavori di Anas che hanno cambiato il limite di velocità proprio nella strada dell’autovelox". Negli ultimi anni l’amministrazione bellariese sembra, tuttavia, voler puntare più sulla sicurezza e meno sulle mere multe fatte per far cassa. "Adesso cerchiamo di non speculare sulle multe e convertiamo piuttosto il trend sui controlli per la sicurezza", ha precisato Giorgetti. In totale nel 2021 a Bellaria il solo autovelox di Bordonchio ha prodotto mediamente all’incirca "2,8 milioni di euro". Più risicate invece le entrate per l’anno seguente con la voce del bilancio comunale che – precisa Giorgetti – "si è fermata sui 2,65 milioni di euro".