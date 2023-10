Autovelox riparato: ripartono le multe

È tornato a fare multe l’autovelox di via Settembrini. L’impianto è tornato in funzione dopo un mese. A metterlo ko era stato l’incidente del 22 settembre scorso. Quel giorno una donna al volante di una Toyota Yaris aveva perso il controllo della macchina e aveva travolto un uomo che viaggiava in scooter, per poi schiantarsi proprio contro l’autovelox. Il Comune, all’inizio di ottobre, aveva affidato a una ditta specializzata della Toscana (la Sodi Scientifica) i lavori per la riparazione dell’impiato, per un importo di quasi 900 euro. Il dispositivo è stato sistemato ed è tornato in funzione in questi giorni. Il Comune presenterà il conto della riparazione all’assicurazione della donna.