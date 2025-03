Autovelox, si cambia marcia: "Alcuni saranno disattivati. Non rispettano le nuove norme"

Autovelox, si cambia marcia. Le nuove norme sull’utilizzo degli impianti, volute dal ministro Matteo Salvini e introdotte con le modifiche al codice della strada, sono destinati a rivoluzionare la mappa degli autovelox nel Riminese. Alcuni impianti saranno smontati, altri verranno piazzati – sulla base delle recenti disposizioni – su strade più indicate. Una prima analisi della situazione attuale e di come potrebbe cambiare è stata fatta ieri, alla riunione indetta dal prefetto Giuseppe Cassone con comandanti e ispettori delle varie polizie locali e ufficiali della polizia stradale. Da settimana la polizia stradale sta lavorando insieme alla Prefettura per rivedere l’uso degli autovelox nella nostra provincia alla luce del nuovo decreto. L’obiettivo è stabilire come impiegare gli autovelox fissi, su quali strade, e verificare se quelli attualmente in funzione rispettano le caratteristiche del nuovo decreto.

Un lavoro che servirà a stabilire anche quali, degli attuali autovelox, andranno spenti o trasferiti altrove?

"Siamo all’inizio del lavoro, che sarà impegnativo e complesso – premette il prefetto Cassone – Stiamo attendendo disposizioni dettagliate dal ministero, che ci serviranno a chiarire varie questioni ancora irrisolte".

Per esempio?

"Anche qui nel Riminese, come altrove, i giudici hanno annullato diverse sanzioni fatte da autovelox, installati regolarmente dopo l’approvazione del ministero ma mai omologati. Bisognerà capire, una volta per tutte, quali sono i dispositivi utilizzabili e quale iter devono seguire per poter essere impiegati senza il rischio di ricorsi. Poi, occorrerà valutare anche altre caratteristiche".

Quali?

"Alcuni autovelox fissi sono stati montati diversi anni fa su strade che probabilmente oggi, per numero di incidenti, condizioni di traffico e sicurezza, non rientrano più tra quelle dove, secondo le nuove norme, è possibile usare questi apparecchi. Pertanto diversi autovelox non potranno più essere impiegati su alcune strade".

Verrà fatta una nuova ’mappa’ degli impianti?

"L’obiettivo è arrivare a questo. Definire dove quelli attuali possono continuare essere utilizzate, dove invece vanno disattivati, quali sono le strade in cui sarà possibile montare gli impianti in futuro".

