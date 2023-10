Autunno caldo . Il ‘garbino’ fa slittare la partenza dei termosifoni

Vento di garbino e temperature molto alte da giorni. Il Comune di Rimini fa slittare per la seconda volta l’accensione degli impianti di riscaldamento. Il primo rinvio, deciso con una ordinanza firmata dal sindaco, prorogava le accensioni di termosifoni e caldaie dal 15 al 29 ottobre. Il secondo rinvio, firmato ieri da Jamil Sadegholvaad, fa posticipare i termini fino al 5 novembre. Insomma, non proprio all’estate di San Martino (la ricorrenza cade l’11 novembre), ma quasi.

"In considerazione delle temperature ancora miti – segnala Palazzo Garampi – al di sopra delle medie del periodo e spesso superiori ai venti gradi, l’amministrazione comunale di Rimini ha deciso di posticipare al 5 novembre l’accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio comunale". L’ordinanza "persegue il duplice obiettivo di ridurre i consumi energetici e incidere sul risparmio del costo dell’energia, rispondendo dunque a finalità sia ambientali sia economiche". "Ogni giorno di ritardata accensione degli impianti garantisce al Comune di Rimini un risparmio giornaliero di circa 16mila euro, tenuto conto del costo attuale dell’energia", aveva osservato il sindaco una settimana fa.

Il Comune di Rimini rientra nella fascia climatica ’E’, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento va dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore massime giornaliere.

Rimangono esclusi dalla misura gli ospedali, le cliniche, le case di cura, le strutture che ospitano servizi sociali pubblici, le scuole materne e gli asili nido, gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, piscine e saune. "Questa pausa dal maltempo durerà almeno per tutto il fine settimana – afferma il tecnico meteorologo Roberto Nanni (Ampro)–. I venti continueranno a soffiare prevalentemente da moderati a forti sud-occidentali, contribuendo a mantenere un clima ancora mite per il periodo. Le temperature sono previste oltre la norma, specie lungo i litorali, con valori massimi vicini a 25 gradi se non localmente superiori. La fine di ottobre, compresa la giornata di Halloween, con molta probabilità saranno caratterizzati da nuove piogge, con intervalli più asciutti. Per domenica 29 è previsto un rapido aumento della nuvolosità che getterà le basi per un nuovo peggioramento che porterà piogge sempre più frequenti ed estese tra lunedì 30 e martedì 31".