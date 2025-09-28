Autunno di calici, profumi e storie. Le colline romagnole si raccontano

Chi conosce solo la Rimini delle spiagge e delle notti d’estate non può immaginare la forza silenziosa della sua campagna autunnale. È il tempo in cui i colli si tingono di giallo e di rosso, quando le vigne profumano di mosto e le trattorie accendono i camini. È qui che prende vita "Cantine e trattorie in cantina", un progetto che ha il passo lento della convivialità e la forma del teatro: quattro serate, dal 21 ottobre al 2 dicembre, ospitate alla cantina Enio Ottaviani di San Clemente. L’ideatore è Fausto Fratti, voce autorevole della cultura enogastronomica romagnola, capace di trasformare intuizioni in palcoscenici di esperienze. "Era da tempo che con Massimo e Davide Lorenzi ci scambiavamo idee e sogni – racconta –. Una sera d’estate, dopo Ferragosto, ho capito che era arrivato il momento giusto: ho chiamato Massimo e in pochi minuti il progetto era già vivo". Così, la cantina è diventata teatro e la tavola sipario, con le cucine e i vini a fare da protagonisti.

Il valore più forte di questa iniziativa sta nell’apertura. Non solo perché la famiglia Ottaviani ha deciso di accogliere pubblico e amici nella propria cantina, ma soprattutto perché ha scelto di lasciare spazio ai vini altrui. "Proponiamo un solo vino della nostra produzione – spiega Massimo Lorenzi – e tutto il resto lo affidiamo agli ospiti. È così che vogliamo raccontare la Romagna più autentica, quella che vive nei gesti quotidiani e nei ricordi". Un gesto che rispecchia bene l’anima romagnola: calorosa, generosa, capace di fare squadra senza gelosie.

Il programma prevede quattro atti unici. Il 21 ottobre aprono le danze "La Rocca" di Verucchio, trattoria che da quasi 80 anni custodisce i sapori di nonna Margherita e del nonno “Santoin”, e il "Fondo San Giuseppe" di Brisighella, nato dal ritorno di un vignaiolo dalle Langhe per dar vita a grandi bianchi d’altura. Il 4 novembre sarà la volta di "Ca’ Murani" di Faenza, giovane osteria che gioca sull’accoglienza contemporanea, in dialogo con i vini di Mutiliana di Modigliana, il progetto di Giorgio Melandri che unisce scrittura e forbici da vendemmia. Il 18 novembre il palcoscenico ospiterà "La Campanara" di Galeata, raffinata locanda di pianura, e "Menta e Rosmarino" di Modigliana. Gran finale il 2 dicembre con "Da Marchesi – Ca’ Gianessi" di Novafeltria, affiancata dai vini di Podere Vecciano di Coriano, in un abbraccio ideale tra Valconca e Valmarecchia.

Per chi associa Rimini soltanto al mare, questo calendario è un invito a guardare altrove: alle colline che salgono verso San Marino, ai borghi che profumano di piadina e di ragù, alle cantine che diventano rifugi contro la nebbia. Rimini non è solo vacanza: è un mosaico di identità gastronomiche che intrecciano tradizione e innovazione. E come ogni rappresentazione che si rispetti, ci sarà anche una colonna sonora: il sax caldo e avvolgente di Alessandro Pagliarani, pronto ad accompagnare piatti e calici con note morbide, come un tappeto sonoro che accarezza racconti e degustazioni.

"Cantine e trattorie in cantina" non è un ciclo di cene come tanti. È il frutto di un dialogo lungo anni tra amici e colleghi, maturato come un vino che attende la sua stagione migliore. È l’occasione per dire che il vino non nasce per essere collezionato, ma per essere condiviso. Non a caso il motto della cantina Ottaviani è "We make wine for friends". E non a caso Fausto Fratti ha scelto di costruire questo calendario come un piccolo abbonamento teatrale: quattro appuntamenti, quattro atti unici, che condurranno il pubblico fino al Natale con il passo dell’amicizia e il sapore dell’autenticità.

Carlo Cavriani