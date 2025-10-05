Autunno di speranza con i congressi: "E puntiamo sui weekend di sole"

Sferzato dal vento gelido proveniente da nord-est, il turismo riccionese si appella ai santi e ai congressi. Il tempo in quest’ultimo periodo non è un alleato, ma c’è chi non molla. Alla Spiaggia del sole anche ieri c’erano alcune decine di clienti che prendevano il sole, protette dalle barriere frangivento ideate anni fa dal bagnino Ferdinando Gabellini. "Lavoriamo con i clienti d’albergo, e finché avranno voglia di trascorrere qualche ora sulla spiaggia noi ci saremo. Oggi il meteo difficilmente lo permetterà, ma noi ci saremo anche la prossima settimana". A dare una mano al comparto turistico ci ha pensato San Petronio, patrono di Bologna.

"In occasione del patrono sono diversi i clienti che arrivano per trascorrere il fine settimana" ammette Gabellini. Sperando che si riaccenda la coda dell’estate con temperature più miti, sono oltre un centinaio tra hotel e residenze alberghiere, a prolungare la stagione. "Devo dire che in questo periodo di ottobre - premette il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari - ci sono diversi congressi al PalaRiccione che consentiranno a molte strutture di lavorare. Per convegni e numeri di partecipanti direi che andrà meglio del passato. Il congressuale resta un comparto molto importante in un periodo nel quale altrimenti sarebbe complicato lavorare. In questa situazione e con strutture aperte si spera nel meteo che potrebbe portare ricettività nei fine settimana". C’è poi un appuntamento che sta diventando sempre più importante, anche per Riccione, il Ttg. La fiera internazionale del turismo che si svolge nella Fiera di Rimini, cresce di anno in anno. "I suoi effetti si sentono anche a Riccione, ed è un bene".

Superato il Ttg il numero di strutture ricettive (alberghi e residence) si ridurrà, ma dovrebbe aggirarsi sul centinaio, in attesa del periodo natalizio. Per avere numeri maggiori sulle presenze turistiche servirebbe altro, ed è su questo punto che Montanari continua a battere. "Attendo ancora una chiamata dall’amministrazione per mettere a terra le indicazioni emerse dal piano strategico dle turismo. D’altronde il piano è stato fatto, è lì, dunque perché non procedere? Noi come comparto alberghiero ci siamo. Siamo quelli che da sempre investono e non poco in promozione". Sullo sfondo c’è la creazione di una Dmo, (destination management organization) che dovrebbe vedere protagonisti il Comune e gli attori del turismo, il che significa albergatori e categorie varie. "Chiaramente è giunto il momento di passare ai fatti, ma quando lo dico non mi riferisco semplicemente alle azioni di promozione turistica da fare in modo aggregato. Una strategia su questo serve, ma prima di tutto dobbiamo anche capire che prodotto vogliamo promuovere, che idea di città, e su questo le cose da fare sono tante".

Andrea Oliva