Avangard Look, da cinquant’anni punto di riferimento di Cattolica

Da 50 anni curano il look a generazioni di cattolichini a colpi di forbici e spazzole. Mezzo secolo di attività, portata avanti sempre con grande passione, tra tradizione e cambiamento, dai titolari dello storico salone Avangard Look. Un ragguardevole traguardo imprenditoriale a cui si è aggiunto anche il prestigioso riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale. La sindaca Franca Foronchi e l’assessora alle attività economiche Elisabetta Bartolucci hanno consegnato la targa al merito ai due fondatori Gastone Benelli e Dino Macari e agli altri due titolari, entrati in società qualche tempo dopo, in ordine di tempo Roberto Benelli, fratello di Gastone, e Christian Macari, figlio di Dino.

"Un riconoscimento che premia la grande passione e determinazione di professionisti del settore che negli anni sono stati sempre capaci di rinnovarsi" commentano la prima cittadina e l’assessora. Quella di Avangard Look però è una storia che comincia ancora prima del 1975. "Avevo 9 anni e mezzo e facevo la quarta elementare quando i miei genitori mi mandarono a bottega, come si faceva allora – racconta Gastone Benelli –. E la bottega era quella di un parrucchiere vicino a casa mia. Ho imparato il mestiere e a 14 anni ho avuto il mio primo libretto di lavoro. A 19 anni, insieme con Dino Macari, abbiamo aperto il nostro salone in via Verdi e non abbiamo mai cambiato sede. In seguito si è aggiunto mio fratello Roberto. All’inizio eravamo una parrucchieria solo per uomini. Ma dopo qualche anno abbiamo deciso di aprire anche alle donne. È stata una conquista nel settore".