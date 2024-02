"Avanti così chiuderemo"

"Non riusciremo a reggere un altro anno così". Gli agricoltori che protestano si sono dati un termine. Con i prodotti venduti a pezzi sempre più bassi mentre i costi delle aziende continuano ad aumentare, dicono di avere le stagioni contate. Il cambiamento climatico non fa che peggiorare la situazione. "Così non si va avanti. Molte aziende possono reggere un altro anno. Ma se non cambierà nulla tanti dovranno chiudere l’anno successivo". Nel ragionamento ci sta un po’ tutto. Da una parte c’è la necessità di rivedere il mercato alimentare per incentivare il consumo di prodotti made in Italy. Dall’altra si avverte il problema della filiera, un limbo in cui i prezzi dei prodotti aumentano senza lasciare nulla agli agricoltori.