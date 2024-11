Avanti tutta con il nuovo sottopasso al grattacielo. Completati gli scavi lato mare, si lavora alle rampe

Gli scavi lato mare sono ormai completati nel cantiere per realizzare il nuovo sottopasso del Grattacielo. In questo periodo è in corso lo scavo per la nuova parte in discesa sul lato mare. Inoltre è in fase di realizzazione l’infrastruttura che attraverserà il fascio dei binari dal lato città a quello mare, una parte dell’opera che consentirà di alloggiare i sottoservizi, i cavi telefonici e la fibra ottica. Le lavorazioni del cantiere si sono estese anche nel tratto senza uscita di via Giovanni XXIII che si affaccia sul sottopasso lato città.

Gli interventi prevedono il completo rifacimento delle rampe di accesso al sottopasso con la creazione a monte e a mare di rampe con una pendenza compresa tra il 5 e l’8%. Quella sul lato monte sarà continua, priva di barriere architettoniche. L’andamento sarà tale da raccordarsi coi marciapiedi recentemente riqualificati in piazzale Cesare Battisti all’angolo con via Giovanni XXIII. Sul lato mare è previsto un nuovo sistema di accesso, con due rampe di scale da via Monfalcone e viale Rodi per pedoni, disabili e ciclisti. Procede anche il cantiere del sottopasso centrale della stazione. È in corso il montaggio della pensilina lato mare. Già montata la parte strutturale, a breve sottoposta ai collaudi. L’opera sarà pronta a fine anno.