Avanza il Cammino dei 5 santi

Saludecio crede sempre più nel turismo religioso e stringe un patto di collaborazione con San Marino che ha già annunciato importanti novità in ambito di pellegrinaggi e turismo religioso. Saludecio sta lavorando da tempo alle vie dei ‘Cinque Santi’: Sant’Amato, San Marino, San Leo, Sant’ Alberico e naturalmente San Francesco, in un affascinante progetto territoriale, culturale, storico, religioso e naturalmente turistico. "Noi crediamo molto nel pellegrinaggio di un giorno da Rimini a Saludecio – confermano il sindaco Dilvo Polidori e l’assessore alla Cultura Gigliola Fronzoni – ed anche al pellegrinaggio da Saludecio stesso a San Marino sempre di un giorno. Due tappe a piedi sul nostro territorio, sulle quali torneremo a lavorare nei prossimi mesi in sinergia con San Marino". Il Cammino dei Cinque Santi, invece, resta un progetto assai più ampio in ben 5 tappe: si partirà da Rimini e la prima tappa dei pellegrini sarà proprio Saludecio, la seconda tappa sarà la Repubblica di San Marino, la terza San Leo, la quarta tappa l’Eremo di Sant’Alberico zona Le Balze, la quinta ed ultima tappa il santuario di San Francesco a La Verna.