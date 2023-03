Avanza il lungomare, l’aggiornamento sui lavori in corso

Il nuovo lungomare ciclopedonale intitolato a Raffaella Carrà avanza. Lavori in corso non solo sull’arenile, ma anche - per i necessari sottoservizi, luce, acqua e gas - su viale Panzini, zona Casa Rossa. E’ in corso un intervento a cura di Hera legato alla rete "posata dal Comune, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del nuovo lungomare", spiegano dal gruppo. Si tratta in particolare della posa di una nuova saracinesca e di un collegamento tra la rete esistente e il nuovo collettore. Ditta esecutrice è fratelli Fangano