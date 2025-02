"Avanza il progetto per la Spa cittadina"

"Mediante accordo pubblico-privato si sta lavorando per la fattibilità di una Spa cittadina". L’ha fatto sapere la giunta con la sindaca Daniela Angelini martedì sera durante il primo incontro pubblico su ‘Riccione cambia’, che nel centro di viale Sicilia ha richiamato oltre 250 riccionesi dell’Abissinia, Fontanelle e Villa Alta per condividere le scelte del Piano urbanistico generale e del Piano urbano per la mobilità sostenibile. L’aspettativa per la Spa, tanto attesa anche dagli albergatori, è alta, non solo per il rilancio della zona sud, ma per tutta la città. Su questo, come sulle terme e sul progetto dei Ceschina, si fondano le speranze degli operatori della zona. Oltre alla rotatoria di viale Abruzzi e alla messa in sicurezza dell’incrocio tra la Flamiania e viale Sardegna, per il sottopasso del cimitero dei greci seguiranno i lavori per renderlo accessibile anche ai disabili. Al via in primavera il cantiere per il Centro per l’impiego. A livello urbanistico, invece, è in corso di pianificazione la nuova tratta del Metromare che "verrà realizzata vicino alla ferrovia con un impatto ridotto al minimo sui residenti".

Nives Concolino