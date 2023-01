Avatar 2 al cinema Concordia

Il cinema Concordia punta sui grandi titoli per intrattenere gli abitanti del Titano. In cartellone dal 5 all’11 gennaio infatti il cinema di San Marino prevede tre titoli di assoluto livello in sala, a partire da ’Il corsetto dell’imperatrice’, regia di Marie Kreutzer, ’Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note’, film di animazione dalla regia di Jean-Christophe Roger, Julien Chheng (uscito il 22 dicembre scorso), e infine, il piatto forte della programmazione: il colossal che ha già incassato in tutto il mondo oltre un miliardo di dollari, quell’Avatar 2 che arriva dal genio di James Cameron e rappresenta a distanza di 13 anni il sequel del già campione di incassi Avatar. Il film di fantascienza sarà proiettato venerdì 6, domenica 8 e martedì 10 gennaio, sempre a partire dalle ore 21.