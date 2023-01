’Avere tutto’ di Missiroli conquista il premio Bagutta

Un romanzo intimo, ma soprattutto "coraggioso". E che stavolta è riuscito a mettere d’accordo tutti i giurati del premio letterario Bagutta. Non hanno avuto dubbi: il premio non poteva che essere assegnato a Marco Missiroli per Avere tutto, l’ultima fatica letteraria dello scrittore riminese. Non poteva partire meglio l’anno per Missiroli, che inaugura la stagione dei premi letterari in Italia (il Bagutta è il primo a essere assegnato) con un riconoscimento che ancora gli mancava. Il premio verrà consegnato il 29 gennaio a Milano. Avere tutto, che presto diventerà un film (prodotto da Groenlandia), racconta la storia di Sandro, pubblicitario con il vizio del gioco che torna a casa a Rimini per vivere con il padre Nando, malato di tumore. E’ il romanzo più ’riminese’ di Missiroli, non solo perché è ambientato quasi interamente a Rimini. Una storia che lo scrittore ’covava’ da tempo, e per la quale ha scelto uno stile asciutto, senza fronzoli, usando un linguaggio molto essenziale e intimo.

Il suo libro ha convinto in pieno la giuria del Bagutta, presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti e formata da Andrea Kerbaker (il segretario), Marco Amerighi, Rosellina Archinto, Eva Cantarella, Elio Franzini, Umberto Galimberti, Davide Mosca, Elena Pontiggia, Enzo Restagno, Mario Santagostini, e ancora Roberta Scorranese, Alessandra Tedesco, Valeria Vantaggi e Orio Vergani. Si legge nelle motivazioni: "Nelle pagine di Missiroli la morte e la minaccia della rovina per il gioco - combinati in un fraseggio conciso, che da sempre rappresenta la chiave stilistica dell’autore - procedono così in simbiosi, in un romanzo che alla giuria è parso coraggioso e convincente".