aveva 11 anni

Si attendono nei prossimi giorni sviluppi investigativi nell’inchiesta sullo spaventoso incendio divampato il 31 agosto sulla spiaggia di Bados, sul litorale di Olbia. Incendio nel quale ha perso la vita il piccolo riminese Samuel Imbuzan, di soli 11 anni, che si trovava lì in vacanza insieme alla famiglia. La pm Sara Martino ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. La famiglia di Samuel, assistita dall’avvocato Antonello Desini, ha collaborato con gli inquirenti sin dal primo momento, mettendo insieme i ricordi che hanno preceduto la drammatica esplosione. Al momento nessuna persona risulta iscritta nel registro degli indagati, ma non è escluso che la situazione possa cambiare. Una delle ipotesi al vaglio della procura è che dal fornello di proprietà di una delle altre famiglie in vacanza sia partita una grande fiammata.