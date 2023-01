Avis, boom di donazioni e soci nel 2022

"Invitiamo la cittadinanza a donare il sangue, c’è bisogno di nuovi volontari, anche se il 2022 si chiude con un ottimo bilancio". Il presidente Avis Bellaria Igea Marina, Marco Marconi, ’lancia’ il tradizionale pranzo dell’associazione, domenica 29 gennaio all’hotel Milano Resort. "Per i partecipanti ci saranno prodotti del territorio, con una ricca lotteria e tante sorprese", aggiunge Marconi. Il 2022 si è chiuso "con ben 38 donazioni di sangue in più rispetto all’anno precedente, portando il totale donazioni annue a 1.433. Merito di tutte le persone che hanno capito che le donazioni non si dovevano fermare, poiché non si muore di solo Covid. L’aumento delle donazioni è dovuto anche all’iscrizione di ben 95 persone che hanno chiesto di diventare soci Avis, compensando le 77 persone che sono state dimesse per motivi di salute. Di conseguenza il numero dei soci è aumentato di 18 unità: questo ha portato il totale degli iscritti a 791, sia per le donazioni che per il numero dei soci non si è mai arrivato nel corso degli anni a questi livelli". Un record per la città di Panzini. Ottenuto anche se restano l’obbligo della mascherina e la prenotazione obbligatoria per non creare assembramento. "Se non accadono inconvenienti in sala prelievi – chiosa Marconi – come un malore dei donatori, i tempi di attesa vengono ridotti, rendendo la donazione più agevole. Per ciò che riguarda le iniziative sociali, c’è da rimarcare il fatto che si è riusciti comunque a portare a termine le varie iniziative previste, infatti si è appena conclusa la gara di briscola a coppie ed è tutt’ora in corso un concorso fotografico".