Avis, Calò al timone. Più donne e giovani

La sezione riccionese dell’Avis ha eletto in nuovo direttivo, in parte rinnovato e con aumento di quote rosa, che rimarrà in carica per quattro anni. Confermato il presidente Tommaso Calò e con lui il suo vice vicario Matteo Mingucci, la vicepresidente Mercedes Lorenzoni, il tesoriere Maurizio Romagna, nonché i consiglieri Enrica Tosi Brandi (responsabile dell’area scolastica), Luigina Gironi, Piera Montoli, Enrica Nanni e Chiara Migani. Tra i nuovi entrati il segretario Giuseppe Ferrara, nonché Romina Biasi, Alberta Spuri Ciciani e Alex Zangheri, rispettivamente responsabili delle aree comunicazione, terzo settore e giovani. Quattro i supplenti: Daniela Oliva, Massimo Mengoni, Paolo Benedetti e Marco Mengoni. Nominato consigliere onorario Luigi Casadei, storico presidente.

"Abbiamo composto il nuovo cda in un’ottica di rinnovamento e con più donne, una giovanissima" commenta Calò che lancia un appello: "Servono donazioni di plasma, per il sangue invece siamo autosufficienti. L’anno scorso abbiamo registrato circa 2mila donazioni, il 3% in meno dell’anno precedente, non siamo però preoccupati. Al momento contiamo su 1.200 donatori, 1.314 iscritti, compreso quindici volontari".