Bel tempo e ottimo afflusso per la prima giornata della festa patronale di santa Apollonia. Inaugurato in via Torre, nella sede della Banca del tempo, il concorso di pittura e fotografia ’Bell’Arte’, con premiazione che si terrà giovedì. Ben 51 artisti romagnoli e non espongono loro lavori. Tra gli altri Secondo Vannini, Francesco Navacchi, Massimo Gradara, Oliviero Baiocchi, Werther Vincenzi. Ai vincitori tre premi da 100 euro ciascuno e premio ’new generation’ da 50 euro. Premio speciale dall’Accademia Panziniana.