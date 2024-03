Avvistati due lupi nei pressi del carcere. C’è preoccupazione

Avvistati due lupi nei pressi del carcere di Rimini. Ma non è più un evento eccezionale. Già nei mesi scorsi era accaduto che alcuni residenti avessero notato diversi esemplari in città, nei pressi del depuratore sulla Marecchiese e dello stadio di baseball. Si susseguono avvistamenti di lupi che passeggiano tranquillamente sui campi vicino alle case. L’allarme è per gli allevatori, ma non solo. La città offre molto ai lupi, oltre ad occasioni per potersi sfamare, sono richiamati dalle aree verdi, luoghi dove si possono ristorare. Ma occorre tener presente che un lupo in una sola notte può percorrere fino a 50 chilometri, quindi se da un lato è difficile dire quale fosse il suo percorso dall’altro bisogna essere consapevoli del fatto che se un giorno viene avvistato in un luogo potrebbe non rivedersi mai più lì.

