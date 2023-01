Avvocati civilisti uniti in associazione

Si è costituita formalmente mercoledì scorso la Associazione Avvocati Responsabilità Civile Rimini (AARCR), una associazione che vuole riportare al centro della avvocatura riminese, e della vita forense in generale, le problematiche relative alla materia della responsabilità civile, in tutte le sue varie declinazioni. In questo periodo di forti e complicati cambiamenti per l’avvocatura, l’Associazione intenderà, attraverso un continuo dialogo con tutti gli organismi dell’ avvocatura, creare una nuova voce sul territorio, che supporti gli associati e si faccia portavoce di progetti, idee, convegni e conferenze sulla materia, specifica, e bellissima, della responsabilità civile.

La neonata associazione, è composta dai professionisti specialisti di questa materia, che possono aiutare i cittadini nelle loro legittime richieste di risarcimento. Una associazione appena nata e che conta già una sessantina di avvocati associati e simpatizzanti, a conferma di un bisogno sentito, da parte degli avvocati, di coordinarsi per affrontare al meglio le sfide del domani.