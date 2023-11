Avvocato derubato del portafoglio mentre è in tribunale

E’ giallo tra le aule del Tribuna

le di Rimini. Lì dove ieri intorno alle 14 in un’aula dove si celebravano udienze davanti al giudice monocratico un avvocato è stato derubato del portafoglio, poi ritrovato fuori dall’edificio completamente svuotato. Un episodio a cui, sempre nella stessa aula poco dopo se ne è aggiunto un secondo, con un cappello e una sciarpa di proprietà di un altro avvocato che sono scomparsi nel nulla. Subito sono scattate le perquisizioni delle aule alla ricerca degli effetti, ricomparsi misteriosamente in un altro locale del tribunale già controllato. Per capire chi sia stato a rubare il portafoglio e tentare il colpo di abiti per poi tornare sui propri passi, sono stati identificati tutti i presenti in quel momento nell’aula del tribunale e sono in corso accertamenti visionando le telecamere dell’edificio.