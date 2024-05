Avvocato di strada . Quasi tremila persone assistite in modo gratuito

A Rimini sono stati snocciolati i dati dell’assemblea nazionale ’Avvocato di strada’ relativi al 2023. Quelli mostrati ieri sono numeri importanti: 2.691 le persone assistite gratuitamente in tutta Italia da 1.334 avvocati e volontari impegnati in 60 città. Per un valore economico quantificabile in 1.8 milioni di euro e reso gratuito per chi non ha nulla. "Diritto alla residenza, diritto di famiglia, fogli di via, tutela di persone vittime di violenze e aggressioni, multe e diritto dell’immigrazione. Come sempre – ha detto Antonio Mumolo, presidente dell’associazione mentre illustrava il bilancio sociale alla Grotta Rossa –, le attività dei nostri volontari hanno riguardato le pratiche più disparate. Anche quest’anno, purtroppo, il tema maggiormente trattato è stato quello della residenza anagrafica. Da oltre venti anni ribadiamo in ogni tribunale, e in ogni occasione, che questo diritto deve essere garantito a chiunque perché altrimenti le persone non possono curarsi, non possono avere documenti, non possono trovare lavoro o ricevere una pensione. Eppure ancora oggi questo non viene garantito. Nel 2023 ben 727 persone per ottenere la residenza hanno avuto bisogno di un avvocato". Da non sottovalutare poi le 145 pratiche di diritto amministrativo seguite: "Molte di queste riguardano multe a persone che non facevano nulla di male se non dormire o mangiare in strada, che chiedevano l’elemosina o viaggiavano su un mezzo pubblico senza biglietto. Le pratiche di diritto dei migranti (permessi di soggiorno, protezione internazionale, decreti di espulsione e cittadinanza) sono state 679, in chiaro aumento rispetto all’anno precedente, quando erano state 532. Le pratiche di diritto penale sono invece state 150. I reati statisticamente più frequenti in ambito penale sono stati quelli contro il patrimonio o contro la persona, di cui le persone senza dimora possono essere state autori o, nella maggior parte vittime: si, perché anche se è una cosa che non viene mai considerata, chi vive in strada è privo di protezioni, e viene spesso picchiato e derubato". Non esistono cause perse, è il motto dell’associazione che in questi anni si è battuta nei tribunali per garantire diritti per tutti, tra questi quello alla salute.